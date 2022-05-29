شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج المصري فى مباراة الفرصة الأخيرة لجونياس والشعباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بيراميدز، بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، فريق المصري البورسعيدي، في مواجهة يبحث فيها الفريقان عن الفوز، وتنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرون.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بنقطة وحيدة عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

أما المصري البورسعيدي فيسعى للخروج من دوامة النتائج السلبية، حيث يرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام، إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفشل المصري في حصد أي انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.

على الصعيد الآخر، يعاني تاكيس جونياس في الفترة الأخيرة، حيث شهدت آخر ثلاث مباريات تعادل بيراميدز سلبياً مع فاركو، ثم الهزيمة بهدف نظيف أمام الاتحاد السكندري وأخيراً التعادل سلبياً مع فيوتشر، ليحصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط.

ولم يستغل بيراميدز تعثر الزمالك، الذى سقط فى فخ الهزيمة خلال آخر مباراتين، بعدما خسر من إنبى 2/0، ثم الطلائع 1/0، وكذلك تعثر الأهلي الذي لم يحصد في أخر 5 مباريات بالدوري سوى 8 نقاط من أصل 15 نقطة.