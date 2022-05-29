الامارات | مبابي يتعرض لسخرية واسعة من جمهور مدريد.. ورئيس الريال: لم يعد له ذكر

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتعرض لسخرية واسعة من جمهور مدريد.. ورئيس الريال: لم يعد له ذكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، لسخرية واسعة من قبل أنصار فريق ريال مدريد قبل المباراة، وزاد الأمر أكثر بعدها. وكان ريال مدريد هزم ليفربول 1-0 ليتوج باللقب الـ14 في تاريخ بالمسابقة الأوروبية الأهم، دوري أبطال أوروبا، حيث أقيم النهائي أمس في ضيافة العاصمة الفرنسية باريس على استاد "دو فرانس"، حيث معقل النادي الباريسي سان جرمان.

وقام عدد من أنصار ريال مدريد بحمل قمصان على ظهرها إسم مبابي وبجانبه رقم "صفر"، في دلالة على أن الريال أكبر منه، وأنه لم يحقق أي لقب في دوري أبطال أوروبا. وقال آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إن "مبابي خسر الكثير برفضه الانتقال إلى مدريد". وبعد المباراة كتب أحدهم "ستندم كثيرا في المستقبل"، وقال آخرون إن "مبابي فضل المال على المجد الكروي"، و"لن يحقق شيئا إذا استمر في باريس".

وخارج الملعب ظهرت أيضا قمصان "مبابي بدون لقب في الأبطال"، وحمل بعضم شعارات "ستندم" وغير ذلك.

وتعرض مبابي لسخرية واسعة من خلال رسومات وأمور كثيرة، في تعبير من جمهور ريال مدريد عن غضبهم بعد أن قام قبل أسبوع بتمديد عقده مع باريس سان جرمان مقابل عقد مالي غير مسبوق في تاريخ الكرة، متجاهلا اتفاقه المبدئي بالانتقال إلى ما اعتبره في تصريح صحافي بأنه "حلمه"، أي اللعب لريال مدريد.

في جانب آخر، قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نسينا مبابي، ولم يعد له ذكر بيننا". وتابع: أكملنا موسما مميزا، وما تحقق هو ثمرة جهد جماعي رائع، والآن هناك فقط شيء واحد، احتفالات ريال مدريد لا شيء غيره". وقال أيضا: لعبنا ضد أبرز أندية أوروبا وفزنا عليها، الواحد تلو الآخر، إنه لقب مستحق وباقتدار. وعن الحارس تيبو كورتوا، قال إنه "الأفضل في العالم بلا شك، تصدياته أسهمت بشكل كبير في اللقب".

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