الامارات | ريال مدريد يحرج أندية إنجلترا مجتمعة برقم غير مسبوق

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحرج أندية إنجلترا مجتمعة برقم غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم ريال مدريد العديد من الأرقام القياسية في ليلة التتويج بطلا للمرة الـ14 في نخبة المسابقات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا أمس، بعد الفوز على ليفربول 1-0 في استاد "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس. وبهدف البرازيلي فينسيوس في شباك حارس ليفربول أليسون بات ريال مدريد لوحده يعادل ألقاب كل أندية إنجلترا المتوجة في تاريخ أبطال أوروبا مجتمعة.

ويملك ريال مدريد 14 لقبا، ولأندية إنجلترا المتوجة 14 لقبا، بواقع (6 ألقاب لليفربول، و3 للمان، ولقبين لكل من تشلسي ونوتنغهام فوريست، ولقب لأستون فيلا). ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث، بل أصبح لدى ريال مدريد عشرة لاعبين، لكل واحد منهم خمسة ألقاب، فلاعب مثلا مثل الفرنسي كريم بنزيمة يعادل ألقاب تشلسي والمان مجتمعين، ويتخلف بفارق لقب واحد فقط عن ليفربول.

في جانب آخر، فرض المدرب كارلو أنشيلوتي نفسه نجما بدون منازع في تاريخ المسابقة، إذ انفرد بالأرقام القياسية لعدد الألقاب كمدرب، والبالغة أربعة ألقاب، وقبل أسابيع كان قد حطم رقما أوروبيا آخر، حين أصبح المدرب الوحيد المتوج بلقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى (إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا).

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