شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على ملخص مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

واجه ريال مدريد نظيره ليفربول، السبت، على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.



وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف وحيد، سجله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعدما حول فينيسيوس كرة عرضية أرضية سددها لاعب الوسط الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي إلى شباك أليسون.

وبذلك يُتوج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، ليواصل الهيمنة على العرش الأوروبي، بفارق 7 ألقاب عن ميلان الإيطالي ثاني أكثر المتوجين.