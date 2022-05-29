هذا ما قاله كلوب عن فرص محمد صلاح الضائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول انتقاد نجمه المصري محمد صلاح بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول في النهائي 1-0.

ومنذ وصول ليفربول وريال مدريد إلى النهائي، أطلق صلاح تصريحات مثيرة، أكد فيها على رغبته في الثأر من الفريق الملكي، بعدما فاز الأخير على ليفربول 3-1 في نهائي أبطال أوروبا 2018، والذي شهد خروج الدولي المصري مصابا.

لكن محاولة صلاح بالانتقام فشلت، خاصة أنه واجه سوء حظ غريب، حيث لاحت أمامه 6 فرص لتسجيل الأهداف، لكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد حرمه من زيارة شباكه.

وعن تلك الفرص المهدرة، قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "غالبًا ما يسجل محمد صلاح في هذه المواقف".

وأضاف: "لقد قام كورتوا بتصديات رائعة، علينا أن نحترم ذلك، سدد ريال مدريد تسديدة واحدة على المرمى، ودخلت في الشباك".

وأردف: "عندما يكون الحارس هو أفضل لاعب في المباراة، فإن هناك خطأ ما بالنسبة للجانب الآخر".

وأوضح: "قام كورتوا تحديدا بـ3 تصديات بشكل لا يصدق، كنت أود أن يكون مستوانا أفضل من ذلك، خاصة في الثلث الأخير، كان بإمكاننا تقديم تمريرات أفضل".

وواصل: "أخبرت اللاعبين أنني أشعر بالفخر بالفعل. أرى أن اللاعبين يحتاجون إلى وقت أطول قليلاً للتفكير، كما أفهم الآن، نحن لم نفز في مسابقتين كبيرتين، لم نحقق هاتين البطولتين لأسباب قليلة".

وأتم: "أين سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل؟، إسطنبول؟، سأحجز الفندق من الآن".