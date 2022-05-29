عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.



وفاز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سجل هدف ريال مدريد الأول في نهاية الشوط الأول، غير أن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، نجح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول للفريق الملكي، بعد كرة عرضية مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وحاول لاعبو ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تعديل النتيجة في الوقت المتبقي، غير أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للعديد من الأهداف المؤكدة.

وبذلك يُتوج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر منذ الحصول على اللقب في عام 2018، على حساب ليفربول نفسه.