شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن القائمة النهائية للمنتخب اليوم لمباراتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الأحد، القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، ومن المقرر أن تضم القائمة 25 لاعبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لإيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر يعلن فيه قائمة لاعبى المنتخب المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بطريقة مختلفة.

ويعلن إيهاب جلال فى الفيديو أسماء اللاعبين من خلال لوحة فنية، يضع عليها أسماء اللاعبين المختارين فى كل خط بداية من حراسة المرمى ومرورا بالدفاع والوسط وحتى خط الهجوم.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.