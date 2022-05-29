شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه إيسترن كومباني فى مهمة الانقضاض على المركز الثالث بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر، بقيادة مدربه على ماهر، نظيره إيسترن كومباني فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام في مباراة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 35 نقطة حصدها من 20 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 10 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

وفى المقابلن يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.

ويسعى فريق فيوتشر لإنهاء موسمه الأول في الدوري العام بالمربع الذهبي، وذلك لضمان المشاركة في البطولات القارية والعربية، لكنه تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، فى مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبى فيوتشر.

وأهدر إيسترن كومبانى، الذى استقبل الظاهرة البرازيلية رونالدينيو قبل أيام، فوزا سهلا أمام سموحة في آخر مباراة، بعدما نجح في التقدم بهدفين إلا أن سموحة أدرك التعادل في الوقت القاتل، فى المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.