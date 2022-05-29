شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل فترة توقف الدورى لمعالجة أخطاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، فترة توقف مسابقة الدوري في ظل انشغال منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا، وحصول الزمالك على 14 يومًا بدون مباريات قبل أن يلتقى مع فريق الداخلية يوم 13 يونيو في مسابقة كأس مصر، من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبو فريقه بشكل مستمر.
ويرغب فيريرا فى استغلال تلك الفترة لمعالجة كافة أخطاء الدفاع والهجوم التي يقع فيها لاعبو فريقه، خاصة عدم التمكن من تسجيل الأهداف رغم السيطرة والاستحواذ فى معظم الوقت.
على صعيد آخر، تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أمير مرتضى منصور، تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق لمدة موسمين مقبلين عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وذلك بناءً على رغبة البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.
وأكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن فيريرا طلب بقاء روقا فى الزمالك للموسم المقبل، على أقل تقدير، بعدما قدم اللاعب مستوى جيداً فى المباريات التى شارك بها، وكان خير بديل لطارق حامد الذى غاب عن عدد كبير من مباريات الفريق مؤخرا.
كما تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك السماح للثنائى رزاق سيسيه ومحمد أوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل وذلك عقب انتهاء عقديهما مع النادي، واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك علي الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد.
وجاء اقتراح إدارة الكرة بالموافقة علي رحيل الثنائي بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الموسم في 30 أغسطس لتوفير راتبيهما فى ظل خروجهما من حسابات البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق .