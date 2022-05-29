شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل فترة توقف الدورى لمعالجة أخطاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، فترة توقف مسابقة الدوري في ظل انشغال منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا، وحصول الزمالك على 14 يومًا بدون مباريات قبل أن يلتقى مع فريق الداخلية يوم 13 يونيو في مسابقة كأس مصر، من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبو فريقه بشكل مستمر.

ويرغب فيريرا فى استغلال تلك الفترة لمعالجة كافة أخطاء الدفاع والهجوم التي يقع فيها لاعبو فريقه، خاصة عدم التمكن من تسجيل الأهداف رغم السيطرة والاستحواذ فى معظم الوقت.

على صعيد آخر، تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أمير مرتضى منصور، تجديد تعاقد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق لمدة موسمين مقبلين عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، وذلك بناءً على رغبة البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.