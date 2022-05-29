شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى والشناوى يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والوداد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ومحمد الشناوى قائد الفريق اليوم، الأحد، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى أمام الوداد المغربى.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يقوم موسيماني وقائد الفريق بالحديث عن رؤيتهما لنهائى دوري أبطال أفريقيا والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى التاسعة مساء غد الاثنين على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة الأهلى الموجودة فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية، ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو، ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.