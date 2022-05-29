شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يتوج ببطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر فى الفوز على نظيره السودانى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب النادى الأهلى بالجزيرة، ليعلن تتويجه بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى مثل هذا اليوم 29 مايو 1959.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول فى الدقيقة 13 عن طريق عصام بهيج ثم تعادل المنتخب السودانى فى الدقيقة 65 عن طريق لاعبه منزول، وفى الدقائق الأخيرة نجح الفراعنة فى تسجيل هدف الفوز عن طريق عصام بهيج.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام السودان مكونا من: عادل هيكل، يكن حسين، علاء الحامولى، طارق سليم رفعت الفناجيلى، طه إسماعيل، عصام بهيج، شريف الفأر، صالح سليم، محمود الجوهرى، ميمى الشربينى .

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.