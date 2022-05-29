شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الاثنين ضد الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فى موقعة حسم اللقب الثالث على التوالى والـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول فى الدفاع وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية فى الوسط، وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو فى الهجوم.

وتضم قائمة المتواجدة فى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.