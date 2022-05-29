شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لسداد غرامة ماريتيمو البرتغالي قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل توفير قيمة الغرامة المستحقة لنادى ماريتيمو البرتغالى، بعدما قضت المحكمة الرياضية الدولية فى وقت سابق بتغريم القلعة البيضاء مليون يورو فى قضية لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم، والذى رحل من الزمالك إلى نادي ماريتيمو فى موسم 2014 وخاض 8 مباريات مع الفريق البرتغالي ثم عاد إلى القلعة البيضاء، لكن بطل الدوري لم يسدد مقابل عودة اللاعب لصفوفه.

ويسعى الزمالك لسداد قيمة الغرامة المستحقة للفريق البرتغالي قبل حلول 30 يونيو، كونها المهلة الأخيرة للزمالك لسداد تلك الغرامة، والتى تم على إثرها إيقاف قيد الفريق الأبيض فترتين خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى أزمة توقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات بالكاميرون قبل أن يوقع على عقده مع الزمالك.

ولا صوت يعلو داخل نادى الزمالك في الوقت الحالي فوق صوت حل أزمة رفع عقوبة إيقاف القيد والتي كانت فى فترة الانتقالات الصيفية بداية الموسم الجاري، والانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى التوصل لاتفاق مع النادي البرتغالى من أجل جدولة تلك الغرامة حتى يتم رفع عقوبة إيقاف القيد.