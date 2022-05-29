شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الأحدن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد الوداد المغربى بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة، من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، والزى الذي يرتديه كلا الفريقين فى موقعة الدار البيضاء.

ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وسمير عدلي المدير الإداري، وبعض الإداريين وممثلين عن النادي المغربى وممثلين عن الكاف.

وقرر الجهاز الفنى للفريق إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من مساء الخميس الماضى، حتى موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأخطر الجهاز الفنى البعثة الإعلامية المرافقة للنادى بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة فى حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفنى، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

ويلتقى الأهلي فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالى.