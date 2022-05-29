شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: هارد لك لمحمد صلاح وأدى أفضل مبارياته هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عماد متعب نجم النادى الأهلي منتخب مصر السابق، رسالة للنجم محمد صلاح، بعد هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا:"هارد لك لصلاح، عمل مباراة من أفضل مباريات صلاح هذا الموسم، لكن حارس مرمى ريال مدريد أنقذهم وخلاهم يفوزوا بالبطولة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن محمد صلاح سدد أكثر من كرة على المرمى، ولكن هناك تألقا من حارس مرمى ريال مدريد، لافتا إلى أن مهاجمي ليفربول تعاملوا مع الهجمات بشكل جيد، ولكن التوفيق كان مصاحب حارس مرمى ريال مدريد.

وأشار إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أدار المباراة كما يريد، مؤكدا أن التوفيق كان مصاحب ريال مدريد.

توج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء هدف ريال مدريد عبر البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 59 من كرة سريعة أمام المرمى، من تمريرة فيدي فالفيردي من الجهة اليمنى.

وشارك النجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول حتى النهاية، وقدم أداءا رائعا، لكن الحظ العاثر وقف أمام تسجيله للأهداف.