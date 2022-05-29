شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يواصل التأهيل فى المصرى بعد جراحة "كسر السلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اسلام عطية، لاعب خط وسط النادي المصري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بقيادة الدكتور مجدي الألفي، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب قريبًا فى التدريبات الجماعية للفريق.

وأجرى إسلام عطية عملية جراحية بأحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى جراحة القدم بالقاهرة، لتثبيت الكسر فى السُلامية الأولى للقدم اليسرى، والذى تعرض له خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، وخضع اللاعب بعدها لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت احتياج اللاعب لإجراء تلك الجراحة، والتي تم من خلالها تثبيت الكسر بواسطة عدد من المسامير المعدنية.