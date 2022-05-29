شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يواصل التأهيل فى المصرى بعد جراحة "كسر السلامية" والان مع تفاصيل الخبر
وأجرى إسلام عطية عملية جراحية بأحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى جراحة القدم بالقاهرة، لتثبيت الكسر فى السُلامية الأولى للقدم اليسرى، والذى تعرض له خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، وخضع اللاعب بعدها لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت احتياج اللاعب لإجراء تلك الجراحة، والتي تم من خلالها تثبيت الكسر بواسطة عدد من المسامير المعدنية.
وشهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى نتائج النادى المصرى، حيث لم يحصد الفريق البورسعيدى سوى نقطة واحدة فى 7 مباريات متتالية، وذلك منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، حيث خاض المصرى بعدها 7 مباريات تعادل فى مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات أخرى، ليحصد نقطة واحدة من أصل 21 نقطة.
ويرجع آخر فوز للنادي المصري في الدوري العام إلى ما قبل 48 يوماً وبالتحديد في 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأخيراً أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2.
ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.