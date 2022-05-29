بعد خسارة دوري الأبطال.. ساديو ماني يودع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

ألمح النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول، إلى اقتراب رحيله عن النادي الإنجليزي، بعد نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة اللقب أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

وكان ريال مدريد قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على ليفربول، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال ساديو ماني، في تصريحات صحفية بعد المباراة، نشرتها صحيفة "sporx" التركية: "أعتقد أنها كانت مباراة معقدة للغاية الليلة، شعرنا بخيبة أمل".

وأضاف النجم السنغالي: "شكرا لجماهير ليفربول والمدرب يورجن كلوب، هذا الفريق مؤهل بما يكفي لتحقيق أعظم الإنجازات في العالم".

من جانبه، أكد أحد الصحفيين في شبكة "سكاي ألمانيا" صحة تلك التصريحات، مشيرًا إلى ساديو ماني ودع ليفربول بتلك الكلمات.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء تفيد باقتراب رحيل ماني عن ليفربول في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يتطلع بايرن ميونخ إلى ضمه.