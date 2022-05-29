شاهد رد فعل محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

بدت علامات الحسرة والحزن على النجم العربي المصري محمد صلاح، بعد خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

والتقطت عدسات الكاميرات بكاء العديد من لاعبي ليفربول وحزنهم على ضياع اللقب الأوروبي، وخاصة محمد صلاح الذي كان يتوق للثأر من ريال مدريد، حسب تصريحاته العديدة قبل المباراة.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالبيردي في الدقيقة 59.

وبهذا اللقب، يكون ريال مدريد قد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه، فيما يتوقف رصيد ليفربول عند 6 ألقاب فقط.