شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي: عواد كان ضمن 9 حراس في قائمة المنتخب لمباراتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شوقي، المدرب العام لمنتخب مصر، معايير اختيار اللاعبين في قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمباراتي غينيا وإثيوبيا، قائلا: "القدرة على الاستلام تحت الضغط، وأن تكون شخصية اللاعب تناسب المنتخب وغيرها من الأمور والسمات".

وقال محمد شوقي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على قناة "أون تايم سبورت: "محمد عواد و8 حراس آخرين كانوا في القائمة البمدئية للمنتخب، ومركز حراسة المرمى ليس من السهل أن يتغير كثيرًا، وكنا نختار على أساس تواجدهم في المرحلة الماضية ولعبهم تحت ضغط مع المنتخب، وكل شيء محسوب".

وأوضح شوقي أن هناك موقفا غير مؤكد لبعض اللاعبين بشأن مباراة كوريا الجنوبية قائلا: "حتى الآن لسنا متأكدين من الموقف النهائي، وليس مطروحًا فكرة عدم اللعب بدون لاعبي الأهلي والزمالك، لأن مصلحة المنتخب فوق أي اعتبار".

وأضاف المدرب العام للمنتخب: "القائمة النهائية قد يتم الإعلان عنها الأحد أو قبل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومعظم المحترفين سينضمون يوم 30 مايو الحالي ومحمد صلاح قد يصل متأخر يومًا".