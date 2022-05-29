شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفاوض الأهلي مع الجزائري بولاية جناح ميتز الفرنسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اهتمام الأهلي بالتحضير لموقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمعه مع الوداد المغربي غدا الاثنين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ولكن الإدارة الحمراء لا تغفل عن الاهتمام بالتعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم صفوف الأهلي فى الموسم المقبل والتعاقد مع أفضل اللاعبين.

ويهتم مسئولو الأهلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب، أبرزهم الجزائري فريد بولاية جناح نادي ميتز الفرنسي والذى ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ونال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي الأهلي باعتبار أن الأخيرة هى المسئولة عن صفقات الفريق الأول فى الفترة المقبلة.

وبدأ مسئولو الأهلي التواصل مع الجناح الجزائري لمعرفة موقفه من العودة إلى أفريقيا واللعب فى نادي القرن الأفريقي، وهو ما رحب به اللاعب وأبدى مرونة فى ارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل.

وفى المقابل، دخل الزمالك على خط المفاوضات مع بولاية للتعاقد معه وخطفه من الأهلي الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر، مستفيدا من انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي.

ويرغب مسئولو الأهلي فى حسم صفقة بولاية عقب الانتهاء من مباراة نهائي أفريقيا، من أجل التحضير للموسم المقبل والتعاقد مع الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم الجديد.

ورفض الجزائري بولاية مقترح إدارة ناديه بتمديد عقده بعد فترة من التفكير ودراسة العرض الذي قدمه له مسؤولو نادي ميتز، وأخبرهم برغبته فى الانتقال إلى نادٍ يمنحه فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، ويسمح له بتطوير مستواه أكثر.

وكانت مصادر إعلامية فرنسية تحدثت فى وقت سابق عن لجوء إدارة ميتز للضغط على الدولي الجزائري من أجل إجباره على التمديد، ورفضها التفريط فيه بسهولة مقابل مبلغ بسيط؛ لكون عقده ينتهي شهر يونيو2022؛ ولذلك تسعى لتمديد عقده للتفاوض من موقع قوة للحصول على أفضل عرض ممكن من الأندية المهتمة بخدماته.

وقال تصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن فريد بولاية حسم بشكل نهائي مستقبله مع ميتز ورفض مقترح التمديد، مشيرة إلى أنه يريد التوقيع لنادٍ متأهل للمشاركة فى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.