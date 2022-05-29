شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: لم أتوقع فرصة ثانية مع المنتخب وقائمة المنتخب كانت 78 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد شوقي، المدرب العام لمنتخب مصر، التعليق على خسارة مصر أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، قائلا: "لا أريد الحديث عن الماضي، أمامنا معسكر قادم لمنتخب مصر ونريد أن نركز فيه.. دعنا نتخطى هذه الفترة ثم نتحدث عن تفاصيل الماضي لأن لدي الكثير لأتحدث فيه".

وقال محمد شوقي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على قناة "أون تايم سبورت: "لم أكن أتوقع الحصول على فرصة أخرى في الجهاز الفني لمنتخب مصر بهذه السرعة، أحمد الله على ذلك وأتشرف به".

وتابع المدرب العام للمنتخب: "إيهاب جلال أكد من يوم المؤتمر أنه سيعلن قائمة فيها 40 لاعبًا سيختار من بينهم قائمة المنتخب للمباراتين القادمتين، القائمة في الأساس كانت 78 لاعبًا، ثم تم تقليصها لـ 44 لاعبًا؛ لأن هناك العديد من الإصابات ولا نعرف موقفهم في المرحلة القادمة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا ثم إثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية بمستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك في يومي 5 و9 من يونيو المقبل.