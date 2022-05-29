شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى والحاوى يقودان جلسات تحفيز نجوم الأهلى للتتويج بالأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى ووليد سليمان، جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق لحثهم على التتويج الأفريقى عندما يلتقى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء غد، الاثنين، فى ظل الموقف الصعب الذى يتواجد فيه الفريق بعد إقامة المباراة في المغرب.

وحرص الشناوى والحاوى على مطالبة زملائهما بضرورة التحلى بروح الفانلة الحمراء واللعب بجدية وحماس واستغلال أنصاف الفرص للفوز على الوداد وتسجيل أسمائهم بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة الأفريقية وليس النادى الأهلى فحسب، لاسيما أن هذا الجيل حال تتويجه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي سيدون إنجازاً يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة الافريقية.

ويفضل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، اللعب بثلاثى وسط ارتكاز فى مباراته ضد الوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة الوسط ومنع الفريق المنافس من الاستحواذ على منطقة المناورات والتحكم فى رتم اللعب بالنهائى الأفريقى.

وينوى موسيمانى الاعتماد على الثلاثى حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الوداد المغربي، خاصة بعد تعافيهم من الإصابة وتعافيهم بشكل كامل للمشاركة بالنهائي الأفريقي، مع الاعتماد على اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 أو اللعب بطريقة 3 / 4 / 3 وفقا لأسلوب لعب المنافس والأسلوب الذي يعتمد عليه في شن هجوم على الفرق المنافسة له.