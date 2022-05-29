شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: صلاح سيتجاوز خسارة دوري الأبطال.. وهكذا تُلعب النهائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد شوقي، المدرب العام لمنتخب مصر، في الجهاز الفني لإيهاب جلال، عن خسارة محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد، الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد شوقي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على قناة "أون تايم سبورت: "الكرة فيها تفاصيل صغيرة كثير، وريال مدريد استغلها أمام ليفربول، ووصل إلى ما يريد، وهذه هي المباريات النهائية وهكذا تُلعب".

وأضاف شوقي: "عقلية صلاح ستجعله يحزن لأن الأمر لا يتعلق بخسارة اليوم فقط بل بعدم التأهل لكأس العالم، ولكن عقليته ستجعله يُفكر أن الكرة ما زال فيها فرص كثيرة لتعويض أحزانه".

وتابع المدرب العام للمنتخب: "محمد صلاح بعد نهائي أفريقيا كان يبكي مثل باقي اللاعبين، وبعد المباراة ذهب للطبيب، ثم سافر إلى ليفربول وأغلق الصفحة".

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.