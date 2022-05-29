شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: شخصية الأهلي تظهر بالمباريات الكبرى وأفضّل الاحتفاظ بــ"شريف" بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن شخصية المارد الأحمر تظهر في المواعيد والمباريات الكبرى، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يمتلكه الأحمر في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن يلعب موسيماني أمام الوداد المغربي، بطريقة 4 – 2 – 3 – 1 ، كما أفضل الإحتفاظ بالثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف على مقاعد البدلاء، خاصة في ظل تألق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في مركز رأس الحربة الصريح خلال المباريات الأخيرة".

وقرر الجهاز الفني للأهلي فتح مران الفريق الأحمر لمدة 15 دقيقة فى بداية مرانه الختامي الأحد قبل مباراته ضد الوداد المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقي المحدد له الإثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقائد الفريق، المؤتمر الصحفي فى الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد، بتوقيت القاهرة، للحديث عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويُعقد المؤتمر فى مركب محمد الخامس الذى يستضيف المباراة؛ ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التى تقام فى التاسعة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.