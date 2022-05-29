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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الأحد، باقي مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين فقط بعد تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون العرب، ليصطدم فيوتشر بنظيره إيسترن كومباني، فيما يستقبل بيراميدز المصري البورسعيدي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 29 - 5 - 2022

يلتقى فريق فيوتشر بقيادة مدربه على ماهر نظيره إيسترن كومباني فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد السلام فى مباراة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويسعى فريق فيوتشر لإنهاء موسمه الأول في الدوري العام بالمربع الذهبي، لضمان المشاركة في البطولات القارية والعربية، لكنه تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام بيراميدز، فى مباراة شهدت إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبى فيوتشر.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 29 - 5 - 2022

في اللقاء الثاني، يستقبل فريق بيراميدز، بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، فريق المصري البورسعيدي، فى مواجهة يبحث فيها الفريقان عن الفوز، حيث تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرون.

ولم يستغل بيراميدز تعثر الزمالك، الذى سقط فى فخ الهزيمة خلال آخر مباراتين، بعدما خسر من إنبى 2/0، ثم الطلائع 1/0، وكذلك تعثر الأهلي الذي لم يحصد في أخر 5 مباريات بالدوري سوى 8 نقاط من أصل 15 نقطة.