شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: حمزة الجمل يتحمل مسئولية هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبَر سيد عبد الرازق بازوكا، نجم نادي الإسماعيلي السابق، عن غضبه بعد هزيمة الدراويش أمام الزمالك بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وقال بازوكا، في تصريحات تليفزيونية: "حمزة الجمل أدار المباراة بشكل خاطئ، وهو المسئول الأول عن هزيمة الإسماعيلي أمام الزمالك، نظرًا لعدم اعتماده على رأس حربة صريح في التشكيل الأساسي، والدفع بــ"محمد الشامي" كمهاجم، فضلًا عن تغييراته غير المقنعة".

وأضاف: "جمهور الإسماعيلي هو كلمة السر في فوز الفريق في المباريات السابقة وتحسن النتائج نوعًا ما، لكن الفريق يحتاج الانتصارات لتفادي منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري العام".