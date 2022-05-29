سيف زاهر: ما حدث بنهائي دوري أبطال أوروبا يدل على أن مصر الأفضل في التنظيم

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن ما حدث في تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من شغب واقتحام الملعب يدل على أن مصر الأفضل في التنظيم عن أوروبا وعلينا أن نفتخر لبلدنا.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لو اللي حصل النهاردة كان في مصر كنا شفنا السوشيال ميديا كلها هجوم على المسئولين والمنظمين، لكن لما شافوا كل الشغب والاقتحام في باريس وإوروبا محدش فتح بقه، ليه ساكتين اطلعوا قولوا الحق إن مصر الأفضل وأبطال الشغلانة، وإحنا في حتة تانية مش أوروبا".

وأضاف سيف زاهر: "المفروض كلنا نشكر مؤسساتنا على كل النظام والتنظيمات اللي حصلت ونفتخر بها ونكتب كده.. والله العظيم إحنا في حتة تانية وتالتة وهم اللي لازم يتعلموا منا، آه لو كانت المباراة في مصر كنا سمعنا تقطيع وهجوم مش هينتهي ولكن علشان في أوروبا هيعدي".