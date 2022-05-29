شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف بنزيما "تسلل واضح".. وأخطاء التحكيم لن تنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن قرار تقنية الفيديو بإلغاء هدف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في شباك ليفربول صحيح، في المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أحمد الشناوي، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم“ المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أخطاء التحكيم لن تختفي على الرغم من وجود تقنية الفيديو، وهدف بنزيما تسلل وقرار تقنية الفيديو صحيح؛ لأن مدافع ليفربول لم يتعمد لعب الكرة لبنزيما، لذلك يحاسب على موقفه الذي يقف فيه فهو تسلل صحيح إلا في حالة أن يعيد الكرة برغبته لبنزيما".

وأضاف أحمد الشناوي: تقنية الفيديو احتاجت أكتر من 4 دقائق لحسم اللقطة إذا كان الهدف صحيحا أم أن هناك تسللا؛ لأنه يحتاج لرؤية الحالة بكل تفاصيلها، لذلك عندما يتأخر الحكام المصريون في اتخاذ القرار يا ريت محدش يهاجمهم.