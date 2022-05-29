شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: رمضان صبحى "صفقة ثقيلة" تعوض رحيل بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض أمامه فرصة لتكرار سيناريو الموسم الماضى واقتناص الدورى، مستغلا انشغال الأهلى ببطولة أفريقيا وخوضه المباريات المقبلة مضغوطا.

وقال نجم مصر والزمالك الأسبق، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، مع عمر الأيوبى: أن الزمالك رغم كل الظروف هو الأقرب للقب الدورى، ولاعبوه يستطيعون حسم الدرع لصالحهم بشرط عدم التفريط في أي نقاط أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبد اللطيف أن رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، إذا انضم للزمالك سيكون فى مكانة أخرى تعيد له هيبته ونجوميته وتوازنه، وأشار إلى أن انضمامه سيكون خير تعويض للزملكاوية عن الرحيل المنتظر للمغربى أشرف بن شرقى، فضلا عن تفوق صبحى مهاريا وفنيا عن بن شرقى وهو صفقة من العيار الثقيلة لها حسابات عديدة.