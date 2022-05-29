الامارات | محمد صلاح قدم كل شيء أمام ريال مدريد.. تعرف إلى تقييمه الفني والرقمي!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قدم كل شيء أمام ريال مدريد.. تعرف إلى تقييمه الفني والرقمي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ​حصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم مرتفع بعد الأداء الساحر الذي قدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، بين ليفربول وريال مدريد الذي انتهى لمصلحة النادي الملكي بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس.

وشارك محمد صلاح في المباراة في كل دقائقها وشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حرمه من تسجيل ثلاثة أهداف كان أخطرها كرة سددها من خارج المنطقة لكن الأخير طار عليها وأبعدها ببراعة.

وذكرت شبكة "هوسكورد" العالمية المختصة برصد أداء اللاعبين وتقييم معطياتهم الفنية بأن محمد صلاح حصل على تقييم بلغ 7.2 من 10 وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 89%، كما أنه فاز في المراوغات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين، وسدد تسع تسديدات، ستة منها تجاه المرمى.

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