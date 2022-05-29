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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح و2022.. لعنة الخواتيم عرض مستمر

الأحد 29 مايو 2022

الخليج 365

يبدو أن عام 2022 لم يكن سعيدا بصورة كبيرة للمصري محمد صلاح نجم ليفربول، خاصة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.



وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول في النهائي 1-0.

وبذلك، تعد هذه المرة الرابعة التي يخسر فيها صلاح لقبا كبيرا في العام الحالي، علما بأنه حقق لقبين، وذلك بالأمتار الأخيرة، وعلما بأنه حقق مع ليفربول لقبين، هما كأس الرابطة المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز لحظات صلاح الحزينة سواء مع ليفربول أو منتخب مصر في عام 2022.

كأس أمم أفريقيا

البداية من 6 فبراير/ شباط 2022، حين خسر صلاح مع منتخب مصر لقب كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، ليفشل صلاح في التتويج بأول لقب له مع "الفراعنة".

تصفيات كأس العالم 2022

يوم 29 مارس/ آذار 2022، شهد فشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 على يد السنغال أيضا.

الهزيمة جاءت أيضا بركلات الترجيح، بعد فوز السنغال في اللقاء 1-0، وهي نفس نتيجة انتصار مصر بالذهاب.

المثير أن صلاح أضاع أول ركلة ترجيح للفراعنة في المباراة، وهو ما ساهم في فشل منتخب مصر بالتأهل.

الدوري الإنجليزي الممتاز

فشل محمد صلاح أيضا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وكان ليفربول قريبا من اللقب يوم الأحد الماضي، بعدما تقدم على ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة بثلاثية مقابل هدف، سجل فيها صلاح إحدى الأهداف.

ولكن، مانشستر سيتي قلب تأخره بثنائية ضد أستون فيلا، ليفوز في 6 دقائق بنتيجة 3-2، ويتوج باللقب.

دوري أبطال أوروبا

وتواصلت رحلة الأحزان بالنسبة لصلاح، وخسر هذه المرة نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وأمام نفس الفريق، وهو ريال مدريد.

ومنذ وصول ليفربول وريال مدريد إلى النهائي، أطلق صلاح تصريحات مثيرة، أكد فيها على رغبته في الثأر من الفريق الملكي، بعدما فاز الأخير على ليفربول 3-1 في نهائي أبطال أوروبا 2018، والذي شهد خروج الدولي المصري مصابا.

لكن محاولة صلاح بالانتقام فشلت، مساء السبت، خاصة أنه واجه سوء حظ غريب، حيث لاحت أمامه 6 فرص لتسجيل الأهداف، لكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد حرمه من زيارة شباكه.