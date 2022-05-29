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«فخر العرب!».. تغريدة مثيرة للجدل من تركي آل الشيخ بعد فوز ريال مدريد بدوري الأبطال

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الشارقة - اميمة ياسر -     

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، على تتويج بلقب على حساب .

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمع بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ومدرب الفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعلّق آل الشيخ على الصورة قائلاً: “فخر العرب... وفخر إيطاليا.. الحمد لله”.

وتوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، بعدما فاز على فريق ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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