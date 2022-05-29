«فخر العرب!».. تغريدة مثيرة للجدل من تركي آل الشيخ بعد فوز ريال مدريد بدوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمع بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ومدرب الفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعلّق آل الشيخ على الصورة قائلاً: “فخر العرب... وفخر إيطاليا.. الحمد لله”.

وتوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، بعدما فاز على فريق ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.