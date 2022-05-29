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ليفربول يطالب بفتح تحقيق بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلن نادي الإنجليزي مطالبته بفتح تحقيق بسب المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب "فرنسا"، لحضور نهائي ، ضد .

وكانت المباراة قد تأجل انطلاقها لمدة 36 دقيقة، وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه تأجل انطلاق النهائي لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول بموقع "تويتر" بياناً رسمياً قال فيه: "نعرب عن انزعاجنا الشديد من المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب فرنسا، عندما يتعلق الأمر بأهم مباراة في الكرة الأوروبية، فلا يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل التي حدثت اليوم، لذلك طالبنا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل".

يشار إلى أن ليفربول خسر أمام ريال مدريد بهدف نظيف، أحرزه اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوّج الفريق الملكي باللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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