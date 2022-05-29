أمير مرتضى: رفعنا الضغط عن لاعبي الزمالك أمام الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس محترم وقوي مثل الإسماعيلي، مؤكدا أن الفريق الأبيض يستحق الفوز في المباراة والحصول على الثلاث نقاط للاستمرار في صدارة الدوري الممتاز.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات عقب لقاء الإسماعيلي، أنه كان هناك حرص على الحديث مع اللاعبين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية من أجل تحفيزهم ورفع حالتهم المعنوية للعودة مرة أخرى للانتصارات وهذا ما حدث اليوم.

وأوضح قائلا: قمنا برفع الضغط تماما من على اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد الخسارة في مباراتين، والفوز اليوم أمر جيد قبل التوقف الدولي المقبل.

وشدد على أن المباراة كانت جيدة على المستوى الفني لاسيما في ظل الحضور الجماهيري للزمالك ولفريق الإسماعيلي، مضيفا أن هناك تركيز كبير داخل الفريق من الجميع للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

ويغيب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة القمة أمام النادي الأهلي، المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الممتاز.