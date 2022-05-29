الرابعة عشر.. ريال مدريد يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه، بعد فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم تأجيل إنطلاق المباراة لـ 15 دقيقة بسبب مشاكل في تنظيم دخول الجماهير إلى ملعب المباراة وأعمال الشغب.

ودخل اللاعبون الملعب للإحماء وتم تأجيل المباراة لـ 15 دقيقة أخرى لتنطلق في التاسعة والنصف.

وأحرز هدف ريال مدريد الوحيد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة وصلت له من فيدي فالفيردي ليسدد البرازيلي في شباك أليسون.

وفي الدقيقة 16، توالت ثلاث فرص لليفربول الأولى عن طريق محمد صلاح وأخرى للويس دياز والثالثة لتياجو ألكانتارا بالتسديد على المرمى لكن كورتوا نجح في التصدي بمساعدة من كارفاخال في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 18 أهدر محمد صلاح فرصة أخرى لليفربول وتمكن كورتوا من التصدي له.

وفي الدقيقة 33 وصلت كرة لصلاح الذي لعب رأسية لكن كورتوا تمكن من التصدي بنجاح.

وفي الدقيقة 42، أحرز كريم بنزيما هدفاً لريال مدريد بعدما راوغ الحارس أليسون ثم حاول تمرير الكرة لأحد زملائه، وارتدت الكرة له مجددًا ليضعها في الشباكن لكن اتضح وجود تسلل.

وعاد الحكم لتقنية الفار للتأكد من تسلل بنزيما أو وجود خطأ من بداية اللعبة بعد تمرير الكرة من فالفيردي إلى بنزيما ولم يحتسب الهدف في النهاية للتسلل.

وفي الدقيقة 58، جاءت فرصة لليفربول عن طريق محمد صلاح لكن تشتيتها عن طريق ألابا أولاً وأخرى شتتها ميندي.

ثم كاد محمد صلاح أن يقتنص هدف التعادل لليفربول لكن كورتوا تصدى ببراعة لتسديدة المصري.

استمرت محاولات محمد صلاح لهز الشباك بفرصة جديدة في الدقيقة 69 لكن كورتوا يواصل التألق ويتصدى للمصري.

وواصل البلجيكي كورتوا سلسلة تألقه بتصدي آخر رائع لكرة من البرتغالي جوتا في الدقيقة 80.

وعقب 3 دقائق، بطريقة مبهرة يتصدى كورتوا أيضًا لفرصة للمصري محمد صلاح ويحرمه من هدف.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ماني.

فيما بدأ ريال مدريد المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.