الامارات | نهائي أبطال أوروبا يكشف حقيقة واحدة.. واسألوا بنزيما وكورتوا

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أبطال أوروبا يكشف حقيقة واحدة.. واسألوا بنزيما وكورتوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكشف تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، اليوم السبت، عن حقيقة واحدة مفادها أن النجم الفرنسي كريم بنزيما هو أفضل لاعب في العالم بانتظار الإعلان الرسمي بقيادته النادي الملكي للفوز باللقب القاري للمرة الـ14 والفوز بالدوري الإسباني في موسم تاريخي لـ"الميرينغي".

وسجل بنزيما 15 هدفاً وضعته في صدارة ترتيب الهدافين في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا فيما أحرز 27 هدفاً في الدوري الاسباني نصّب نفسه من خلالها على عرش هدافي "الليغا"، فضلاً عن الأداء الفني والتكتيكي العالي الذي ظهر عليه من الناحية الفردية وهو المعيار الذي يصب في مصلحته للتتويج بالكرة الذهبية المقدمة من "فرانس فوتبول".

وتتجه البوصلة أيضاً إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا في طريقه للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد التألق منقطع النظير وتفوقه على كل حراس المرمى في العالم بإثباته أنه حارس يمتلك قدرات فائقة كشف عنها بتصديه لأهداف محققة أمام المصري محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال.

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