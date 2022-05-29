الامارات | ريال مدريد "قمر 14" في دوري أبطال أوروبا وليفربول ضحية العملاق كوارتو

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد "قمر 14" في دوري أبطال أوروبا وليفربول ضحية العملاق كوارتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الحارس العملاق البلجيكي كورتو، فريقه ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا رقم 14 عقب فوز الريال على ليفربول بهدف دون مقابل في مباراة تسيدها ليفربول من بدايتها إلى نهايتها ولكن نجح الريال من أحراز هدفه الوحيد عن طريق اللاعب فينسيوس، في الدقيقة 59 وتكفل حارس مدريد العملاق بما تبقى في المباراة حيث وقف عملاقاً أمام هجوم ليفربول وهدافه محمد صلاح الذي فعل كل شيء في المباراة إلا أن الحارس العملاق كان له رأياً أخر.

ولم تنجح محاولات مهاجمي مدريد وتبديلات المدرب الألماني كلوب، في العودة إلى المباراة لتنتهي المباراة بخسارة ليفربول للقب جديد وهام بعد أن فقد لقب الدوري الإنجليزي أيضاً منذ أياماً قليلة.

سيطر ليفربول على المباراة وكان الأخطر في الشوط الأول بـ10 تسديدات مقابل محاولة واحدة لريال مدريد وتصدى القائم لهجمة السنغال ساديو ماني بعد أن لمسها الحارس البلجيكي العملاق، وفي الشوط الثاني فشل ليفربول في الوصول إلى المرمى أيضاً على الرغم من التبديلات والمحاولات المتكررة من محمد صلاح، إلا أن حارس مدريد كان له رأياً أخر، وينجح فينسوس في الوصول إلى مرمى ليفربول وإحراز الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 59 لتنتهي المباراة بفوز مدريد بهدف ولقب رقم 14 ويواصل التغريد مع لقبه الأغلى في أوروبا.

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