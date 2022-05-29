الامارات | محمد صلاح "المنحوس" يتلقى ضربة قاضية في موسم التعاسة.. لا تستفز مدريد!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح "المنحوس" يتلقى ضربة قاضية في موسم التعاسة.. لا تستفز مدريد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم المصري محمد صلاح ضربة قاضية جديدة في الموسم الحالي الذي حمل له خيبات أمل بالجملة وذلك بعد خسارة ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، اليوم السبت، وسط أجواء فرح "ملكية".

وتعتبر هذه السنة كئيبة على النجم المصري الذي خسر فيه محطات حاسمة كثيرة، إذ خسر لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، وفشل في التأهل مع المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، وقبلها السقوط المحزن أمام السنغال نفسها في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا وبالطريقة ذاتها.

والملقت في الأمر أن محمد صلاح تسرع في تحديه لجماهير ريال مدريد عندما خرج لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بتصريح مثير للجدل استفز به عشاق النادي الملكي حين تمنى مواجهة الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا بدلاً من مانشستر سيتي بقوله: "لدي حساب لتصفيته مع مدريد"، في إشارة إلى الهزيمة المدوية التي تلقاها ليفربول في نهائي 2018 وخروجه من الملعب مصاباً منذ الشوط الأول بعد التحام قوي مع قائد مدريد وقتها سيرجيو راموس.

وفي الوقت الذي رفع فيه صلاح مؤشر التحدي مع ريال مدريد واستفزازه له فإن الفريق الملكي يكون قد حمّله وزر ذلك التصريح بعدما رد عليه بقوة وحسم اللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه.

يذكر أن محمد صلاح تألق في المباراة النهائية أمام مدريد وكاد يسجل في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا نجم المباراة بلا منازع.

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