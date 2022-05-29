نهائي دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس جونيور يتقدم لريال مدريد بالهدف الأول في شباك ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم ريال مدريد عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 58، بعد تمريرة وصلت له من فيدي فالفيردي ليسدد البرازيلي في شباك أليسون.

يأتي هذا في المواجهة التي تقام حالياً على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ماني.

فيما بدأ ريال مدريد المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.