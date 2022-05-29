زين الدين زيدان يظهر مع عائلته فى نهائى دورى الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، مع عائلته داخل مدرجات سان دونى لدعم الفريق الملكى فى نهائى دورى أبطال أوروبا المقام على ملعب "سانت دينيس" فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، أعلن تأجيل موعد مباراة ليفربول وريال مدريد الإسبانى فى نهائى دورى أبطال أوروبا، لأكثر من مرة بسبب اقتحام جماهير ليفربول ملعب المباراة.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتى - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: دياز - ساديو مانى - محمد صلاح.

ويطمح ليفربول فى حصد اللقب السابع له فى تاريخ دورى أبطال أوروبا، فيما يتطلع ريال مدريد للتتويج بلقب للمرة الرابعة عشر فى تاريخه.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالى: "تيبو كورتوا، كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد آلابا، تونى كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، فينسيوس جونيور، فيرلاند ميندى".