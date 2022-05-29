فرص لصلاح وكرة بالقائم وهدف ملغى.. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الاول بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم تأجيل إنطلاق المباراة لـ 15 دقيقة بسبب مشاكل في تنظيم دخول الجماهير إلى ملعب المباراة وأعمال الشغب.

ودخل اللاعبون الملعب للإحماء وتم تأجيل المباراة لـ 15 دقيقة أخرى لتنطلق في التاسعة والنصف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي إنطلاق المباراة في تمام الساعة 9.36 بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة 16، توالت ثلاث فرص لليفربول الأولى عن طريق محمد صلاح وأخرى للويس دياز والثالثة لتياجو ألكانتارا بالتسديد على المرمى لكن كورتوا نجح في التصدي بمساعدة من كارفاخال في تشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 18 أهدر محمد صلاح فرصة أخرى لليفربول وتمكن كورتوا من التصدي له.

وحاول ليفربول مجدداً بفرصة هدف مؤكد بعدما سدد ماني بدقة لكن كورتوا يتألق ويبعد الكرة بأطراف أصابعه وتصطدم بالقائم في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 33 وصلت كرة لصلاح الذي لعب رأسية لكن كورتوا تمكن من التصدي بنجاح.

وفي الدقيقة 42، أحرز كريم بنزيما هدفاً لريال مدريد بعدما راوغ الحارس أليسون ثم حاول تمرير الكرة لأحد زملائه، وارتدت الكرة له مجددًا ليضعها في الشباكن لكن اتضح وجود تسلل.

وعاد الحكم لتقنية الفار للتأكد من تسلل بنزيما أو وجود خطأ من بداية اللعبة بعد تمرير الكرة من فالفيردي إلى بنزيما ولم يحتسب الهدف في النهاية للتسلل.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ماني.

فيما بدأ ريال مدريد المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.