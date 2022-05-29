شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: عودة أبو جبل أمام الإسماعيلى بـ"الاتفاق".. ونمتلك بديل بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عودة محمد أبو جبل لحراسة عرين الفريق خلال مواجهة الإسماعيلى قائلاً، "لم يسأل أحد عن سبب مشاركة محمد عواد فى مباراة الطلائع.. وكان هناك اتفاق بعودة أبو جبل بعد فترة، خاصة أنه شارك كثيرًا وكنا نرغب فى تأهيل عواد".

وأضاف فيريرا خلال المؤتمر الصحفى عقب مواجهة الإسماعيلى، "خلال الفترة السابقة كنا نرغب فى معالجة تسجيل الأهداف لتحقيق المكسب، وخضنا 5 مباريات باستاد القاهرة ولم نسجل أهدافا".

وتابع الخواجة البرتغالى، "منحت اللاعبين ثقة أكثر وتعليمات وتدريبات على مواقف كثيرة سجلنا منها فى مواجهة الدراويش اليوم، وكنا نستحق الفوز رغم اجتهاد المنافس".

وعن المغربى أشرف بن شرقى، قال الخواجة البرتغالى: "غياب بن شرقي عن المباريات مؤثر أكيد ولكن نمتلك البديل".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.