شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، فوز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
جماهير الأهلي تؤازر الفريق قبل التوجه لخوض المران الثالث بالمغرب
تواجد عدد من جماهير النادي الأهلي بمحيط فندق إقامة بعثة الفريق بالمغرب لمؤازرة اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب العربي الزاولي بنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، لخوض المران الثالث للأهلي بالمغرب استعدادًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
هنا جودة تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات
توجت اللاعبة الصاعدة هنا جودة، صاحبة الـ 15 عاماً، بلقب بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات، بعد فوزها فى المباراة النهائية على بطلة نيجيريا فاطيمو بيلو بـ 4 أشواط نظيفة.