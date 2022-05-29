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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 /5 /2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، فوز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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