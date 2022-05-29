شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أهدينا إنبى "نقطة".. وأهدرنا أهدافا بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن فريقه أهدر فوزا مريحا أمام إنبي، وأن اللاعبين أهدوا الفريق البترولى نقطة ثمينة.

وقال المدير الفنى لسموحة، فى تصريحات صحفية، أن فريقه كان الأفضل في السيطرة والاستحواذ، ولكن اللاعبين أهدروا أهدافا بالجملة كانت كفيلة بخروجنا فائزين بأكثر من هدف.

وأضاف: نجحنا خلال الأربع مباريات الماضية فى إحراز 10 أهداف كاملة 5 فى الاتحاد بهدفين فى المصري بهدفين فى إيسترن كومبانى وهدف فى إنبى، وهذا ما يؤكد أننا نجيد أمام المرمى ونمتلك قوة هجومية ضاربة.

وتابع: كنا فى أمسّ الحاجة للفوز والثلاث نقاط لضمان الحفاظ على المربع الذهبى، ونجح مدافع إنبى فى إحراز التعادل من ضربة جزاء.

وخطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على استاد الإسكندرية، وسجل النيجيري صديق أجولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 31، وتعادل مصطفى شلبى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا، فيما رفع إنبى رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع بعدما لعب الفريق البترولى 21 مباراة فى المسابقة، حقق الفوز فى خمس مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.