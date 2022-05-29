شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز فريق الزمالك من تربعه على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وأقيمت اليوم السبت 28 - 5 - 2022، ثلاثة مباريات مثيرة بالدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الزمالك على الإسماعيلي وفاز الطلائع على المحلة وتعادل إنبي مع سموحة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

كما خطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، وسجل النيجيري صديق أجولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 31، وتعادل مصطفى شلبى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

في حين تغلب فريق طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت باستاد المحلة، وجاء هدف طلائع الجيش عن طريق رجب عمران مهاجم الفريق بالدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى كالتالي: