شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 28 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 28 /5 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

الزمالك يهزم الإسماعيلى بثنائية ويفك نحس الانتصارات على استاد القاهرة.. فيديو