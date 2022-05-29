شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 28 /5 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 28 /5 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
الزمالك يهزم الإسماعيلى بثنائية ويفك نحس الانتصارات على استاد القاهرة.. فيديو
أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة المصري فى الدوري الممتاز، ويحل الفريق البورسعيدى ضيفاً على بيراميدز فى السادسة والنصف مساء غد الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة 21 من الدوري.