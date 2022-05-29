شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة للمرة التاسعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعب التنس المصري عمر عصر ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة على حساب الأسطورة النيجيرية أرونا على ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة (4-3).

وجاء تتويج عمر عصر بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري المصنف رقم 10 عالميا، في نهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للرجال بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بمدينة لاجوس بنيجيريا.

ويعد هذا اللقب هو التاسع في تاريخ مشاركات عمر عصر في جميع بطولات أفريقيا لتنس الطاولة للرجال.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قال عمر عصر بطل مصر في تنس الطاولة: "والدى كان مدرب تنس طاولة وعمى كمان وأتولدت لقيت العيلة كلها مهتمة بتنس الطاولة، وبلعب من وأنا عندى 3 سنين، وهى لعبة سهلة جدا، وبدأت وأخويا نشارك والدنا في شغله، وكان سهل أنى أمارس اللعبة وهى بتخليك تحب التحدى.

وأضاف: أسعى لتحسن مركزى في البطولة التي ستقام في باريس إن شاء الله، نادى دسوق كان نقلة كبيرة في حياتى وبعدها النادى الأهلى، ودى كانت حاجة كبيرة أتعرفت على رموز كبيرة مثل الخطيب وحسن حمدى، وبدأت رحلة الاحتراف الأولى التي كانت بالسويد لمدة 5 سنوات، بعدها الدنمارك وبعدها فرنسا والآن ألمانيا.

وتابع: تنس الطاولة لعبة بسيطة يمكن ممارستها بأى لبس في أي مكان، ويمكن توسيع القاعدة فيها ويكون لدينا مئات الأبطال فيها، أولمبيين وعالميين، والآن المشروع القومى للرياضة يعمل على توسيع ممارسة الألعاب في كافة الألعاب في كل مكان بمراكز الشباب، ولكن إعداد أبطال أولمبيين يحتاج مجهودا كبيرا.