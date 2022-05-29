شكرا لقرائتكم خبر عن ‏غياب محمود علاء عن قمة الأهلي والزمالك بسبب تراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن مباراة القمة التي تجمع فريقه مع الأهلي في بطولة الدوري؛ بسبب تراكم الإنذارات، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي والتي جمعتهما مساء السبت بالجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قرار المدير الفني فى ظل تجمع المنتخب الوطني فى فترة التوقف الدولي المقبلة، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 1 يونيو المقبل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة، أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.