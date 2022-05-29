شكرا لقرائتكم خبر عن "قفة" وبن عيفية يزينان قائمة إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، السبت، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة فيوتشر، المقرر لها غدا الأحد فى الرابعة عصرا باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي : حراسة المرمى : أحمد دعدور وأحمد بوسكا وعمرو حسام. الدفاع: "خالد مصطفى- محمد صالح - صابر الشيمي - الحسيني طه - حسام حسن - أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد خليفة" خط الوسط: "أحمد أبو بكر (موكشا) -يوسف مجدي عبدالغني - محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) - أحمد تمساح -أحمد حمزاوي - أحمد السعيد (متعب)- يوسف رمضان -محمد بن علي طرابلسي" الهجوم: "فراس بن عيفية -أحمد أمين (قفة) -عماد ميهوب".

ويلتقى فريق فيوتشر بقيادة مدربه على ماهر بنظيره إيسترن كومباني فة الرابعة عصر الأحد باستاد السلام فى مباراة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.