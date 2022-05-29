شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصرى فى فرع القاهرة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح صباح الإثنين منافسات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصرى لفرع محافظة القاهرة بملاعب نادى مدينة نصر فى القاهرة، وهى أكبر تجمع رياضي للاعبين ذوي الإعاقة الفكرية على مستوى محافظة القاهرة، والمؤهلة إلى الألعاب الوطنية 2022 والمؤهلة إلى الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023.

ويتنافس المشاركون فى 6 رياضات هي: كرة القدم – كرة السلة – البوتشي – رفع الأثقال – ألعاب القوي – تنس الطاولة، حيث يشارك في الألعاب 1353 لاعبا ولاعبة.

عدد الهيئات المشاركة 110 هيئات مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري، بمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري في عمليات التأمين الطبي على اللاعبين المشاركين مشاركة الإسعاف المصري في عمليات التأمين الطبي على اللاعبين المشاركين.

كما تشارك كلية طب الفم والأسنان بكشف صحي على أسنان اللاعبين المشاركين من خلال عربة مجهزة متنقلة.